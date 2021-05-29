Виктор Ляшко: Украина пересмотрит индикаторы зеленой зоны

Украина пересмотрит индикаторы зеленой зоны в соответствии с обновленными индикаторами ЕС.

— Мы изменим индикаторы, которые будут отображать индикаторы, работающие в ЕС. Если мы достигнем индикаторов, принятых в ЕС, и перейдем в “зеленую зону”, это будет свидетельствовать о том, что мы даже без паспортов вакцинации сможем посещать страны ЕС. Это может к чему мы стремимся, — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине сейчас

За прошедшие сутки в Украине заболело 3096 человек, а с начала пандемии состоянию на утро субботы, 29 мая 2021 года, диагноз был подтвержден в 2199096.

За 24 часа Covid-19 диагностировали у 144 детей и 55 медицинских работников.

Ситуация с коронавирусом в регионах

За минувший день больше подтвержденных случаев было зафиксировано в Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.

В Украине обновили зоны карантина. В желтой зоне эпидемиологической опасности находятся все области Украины. По показателям эпидемического порога заболеваемости Covid-19 зеленой зоне карантина соответствуют четыре региона. Этот город Киев, Закарпатская, Полтавская и Хмельницкая области. Другие регионы также не теряют надежды улучшить свои показатели.

Источник: Интерфакс-Украина