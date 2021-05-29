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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Все области в желтой: в Украине обновили зоны карантина

коронавірус

По состоянию на 29 мая в желтой зоне эпидемиологической опасности находятся все области Украины.

По показателям эпидемического порога заболеваемости Covid-19 зеленой зоне карантина соответствуют четыре региона.

Это город Киев, Закарпатская, Полтавская и Хмельницкая области. Другие регионы также не теряют надежды улучшить свои показатели.

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Ни одна из украинских областей пока не находится в красной, оранжевой и зеленой зоне карантина.

Ближайшими к критическим показателям является Волынская, Донецкая, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская и Черкасская области.

Карантин в Украине: какие области находятся в красной, оранжевой и желтой зонах

Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

адаптивний карантин - червоний рівень

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую. Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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