Віктор Ляшко: Україна перегляне індикатори зеленої зони

Україна перегляне індикатори зеленої зони відповідно до оновлених індикаторами ЄС.

– Ми змінимо індикатори, які будуть відображати індикатори, що працюють в ЄС. Якщо ми досягнемо індикаторів, які прийняті в ЄС, і перейдемо в “зелену зону”, це буде свідчити про те, що ми навіть без паспортів вакцинації зможемо відвідувати країни ЄС. Це то, до чого ми прагнемо, – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні зараз

За минулу добу в Україні захворіло 3096 осіб, а з початку пандемії станом на ранок суботи, 29 травня 2021 роки, діагноз був підтверджений у 2 199 096.

За 24 години Covid-19 діагностували у 144 дітей та 55 медичних працівників.

Ситуація з коронавірусів в регіонах

За минулий день більше підтверджених випадків було зафіксовано в Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) і Запорізькій (170) областях.

В Україні відновили зони карантину. У жовтій зоні епідеміологічної небезпеки знаходяться всі області України. За показниками епідемічного порогу захворюваності Covid-19 зеленій зоні карантину відповідають чотири регіони. Це місто Київ, Закарпатська, Полтавська та Хмельницька області. Інші регіони також не втрачають надії поліпшити свої показники.