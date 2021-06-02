Литва планує надати Україні додаткову допомогу на потреби армії

Україна може отримати від Литовської Республіки додаткову допомогу на потреби української армії.

Про це повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас під час зустрічі з секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

Сторони відзначили, що протягом останніх років практична співпраця між країнами значно поглибилася, зокрема, у питаннях обміну досвідом з українськими військовими та їх участі у спільних з НАТО навчаннях.

Також Арвідас Анушаускас наголосив, що внесок України у гарантування безпеки регіону є цінним.

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Водночас Олексій Данілов подякував колезі за допомогу в реабілітації та лікуванні українських бійців, поранених на Сході України. Також секретар РНБО підкреслив важливість посилення практичної співпраці між Україною і Литвою у сфері кібербезпеки.

Підтримка Литви

Під час свого візиту в Київ у березні цього року президент Литви Гітанас Науседа заявив, що виступає за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Також він наголосив, що Литва завжди підтримувала Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО. А санкції проти РФ мусять діяти доти, доки вона не залишить незаконно зайняті території України.