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Факти / Україна
Вікторія Гірко |

Литва планує надати Україні додаткову допомогу на потреби армії

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Україна може отримати від Литовської Республіки додаткову допомогу на потреби української армії.

Про це повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас під час зустрічі з секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

Сторони відзначили, що протягом останніх років практична співпраця між країнами значно поглибилася, зокрема, у питаннях обміну досвідом з українськими військовими та їх участі у спільних з НАТО навчаннях.

Також Арвідас Анушаускас наголосив, що внесок України у гарантування безпеки регіону є цінним.

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Водночас Олексій Данілов подякував колезі за допомогу в реабілітації та лікуванні українських бійців, поранених на Сході України. Також секретар РНБО підкреслив важливість посилення практичної співпраці між Україною і Литвою у сфері кібербезпеки.

Підтримка Литви

Під час свого візиту в Київ у березні цього року президент Литви Гітанас Науседа заявив, що виступає за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Також він наголосив, що Литва завжди підтримувала Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО. А санкції проти РФ мусять діяти доти, доки вона не залишить незаконно зайняті території України.

Джерело: РНБО

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