Украина продолжит усиливать охрану границы с Беларусью — Дейнеко

Украинские пограничники продолжат усиливать охрану границы с Беларусью.

В этом заверил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко во время рабочей поездки на границу с Республикой Беларусь.

— Нам необходимо продолжать наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью. Это касается всего участка. Хоть на сегодня обстановка на границе стабильная, а охрана границы осуществляется усиленно, мы и дальше усиливаем наши технические и инженерные возможности. Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины от всех возможных угроз, — отметил он.

По его словам, Госпогранслужба учитывает всю информацию, которая может повлиять на охрану границы, и максимально задействует все необходимые ресурсы.

Но все же особое внимание пограничники уделяют усилению участков границы с Беларусью подразделениями быстрого реагирования.

Литва усиливает охрану границы

В Литве хотят усилить защиту и охрану своих государственных границ с Беларусью. Правительство страны планирует как можно скорее покрыть весь границу дополнительными видеокамерами.

Это обойдется примерно в €38 млн, поскольку в целом граница Литвы и Беларуси составляет 680 км.