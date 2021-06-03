Україна продовжить посилювати охорону кордону з Білоруссю – Дейнеко

Українські прикордонники продовжать посилювати охорону кордону з Білоруссю.

У цьому запевнив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко під час робочої поїздки на кордон з Республікою Білорусь.

– Нам необхідно продовжувати нарощувати систему охорони державного кордону з Білоруссю. Це стосується всієї ділянки. Хоч на сьогодні обстановка на кордоні стабільна, а охорона кордону здійснюється посилено, ми й далі посилюємо наші технічні та інженерні можливості. Ми повинні забезпечити національну безпеку України від усіх можливих загроз, – зазначив він.

За його словами, Держприкордонслужба враховує всю інформацію, що може вплинути на охорону кордону, і максимально задіює всі необхідні ресурси.

Але все ж окрему увагу прикордонники приділяють посиленню ділянок кордону з Білоруссю підрозділами швидкого реагування.

Литва посилює охорону кордону

У Литві хочуть посилити захист та охорону своїх державних кордонів з Білоруссю. Уряд країни планує якомога швидше покрити весь кордон додатковими відеокамерами.

Це обійдеться приблизно у €38 млн, оскільки загалом кордон Литви та Білорусі становить 680 км.