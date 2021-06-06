Экс-глава Харьковской ОГА Юлия Светличная родила мальчика

Народный депутат и экс-глава Харьковской ОГА Юлия Светличная вчера, 5 июня, накануне своего дня рождения родила мальчика.

Это первый ребенок Юлии. Вес малыша — 3,5 кг, рост — 55 см.

Свой день рождения встречаю с маленьким чудом. Добро пожаловать в этот интересный мир, мое огромное счастье, — написала она в своем Facebook.

Отметим, что Юлия Светличная не замужем. Кто отец ребенка, пока неизвестно.

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В октябре 2019 Светличная подала декларацию кандидата на должность в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Она претендовала на должность заместителя секретаря.

В 2020 году Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Юлию Светличную народным депутатом Украины.

Фото: Юлия Светличная