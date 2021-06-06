Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Екс-очільниця Харківської ОДА Юлія Світлична народила хлопчика

юлія світлична

Народний депутат і екс-очільниця Харківської ОДА Юлія Світлична вчора, 5 червня, напередодні свого дня народження народила хлопчика.

Це перша дитина Юлії. Вага малюка – 3,5 кг, ріст – 55 см.

Свій день народження зустрічаю з маленьким дивом. Ласкаво просимо в цей цікавий світ, моє величезне щастя, – написала вона у своєму Facebook.

Зазначимо, що Юлія Світлична незаміжня. Хто батько дитини, поки що невідомо.

Читайте
Світлична подала декларацію кандидата на посаду в РНБО

У жовтні 2019 року Світлична подала декларацію кандидата на посаду в Раді національної безпеки і оборони України. Вона претендувала на посаду заступника секретаря.

У 2020 році Центральна виборча комісія зареєструвала Юлію Світличну народним депутатом України.

Фото: Юлія Світлична

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка