Екс-очільниця Харківської ОДА Юлія Світлична народила хлопчика

Народний депутат і екс-очільниця Харківської ОДА Юлія Світлична вчора, 5 червня, напередодні свого дня народження народила хлопчика.

Це перша дитина Юлії. Вага малюка – 3,5 кг, ріст – 55 см.

Свій день народження зустрічаю з маленьким дивом. Ласкаво просимо в цей цікавий світ, моє величезне щастя, – написала вона у своєму Facebook.

Зазначимо, що Юлія Світлична незаміжня. Хто батько дитини, поки що невідомо.

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У жовтні 2019 року Світлична подала декларацію кандидата на посаду в Раді національної безпеки і оборони України. Вона претендувала на посаду заступника секретаря.

У 2020 році Центральна виборча комісія зареєструвала Юлію Світличну народним депутатом України.

Фото: Юлія Світлична