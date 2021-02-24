Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях Донбасса, АР Крым и города Севастополь смогут пользоваться услугой еМалятко. 24 февраля Кабинет министров Украины принял соответствующее постановление. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль подчеркнул, что сейчас каждая вторая семья является пользователем комплекса услуг еМалятко.

— Сегодняшнее решение позволит гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, удобно и просто зарегистрировать рождение ребенка.

Что предусматривает услуга еМалятко

Услуга еМалятко стала полностью доступна в режиме онлайн в октябре 2020 года. Это комплекс из девяти главных государственных услуг, которые необходимы родителям после рождения ребенка.

В частности можно оформить государственную регистрацию рождения, назначение материальной помощи, регистрацию места проживания новорожденного и другие документы.

Отправить заявление можно на платформе Дія.

Источник: Денис Шмыгаль