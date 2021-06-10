Погода на вихідні в Україні (12 червня – 13 червень 2021)

Погода на вихідні в Україні передбачається з дощами та грозами.

У суботу, 12 червня, на всій території України синоптики прогнозують дощі з грозами.

Температура повітря вдень коливатиметься від +22°С до +27°С. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +10°С до +16°С.

Найтепліше буде на Закарпатті, у Луганській та у південних областях. Там температура коливатиметься від +25°С до +27°С.

У неділю, 13 червня, дощі продовжать заливати територію України. У західних регіонах стане дещо прохолодніше від +20°С до +24°С.

На решті території країни буде тепліше, але грози та дощі не припиняться.

Коли в Україні очікувати спекотну погоду?

Синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала розповіла, що до середини червня температурні показники на території України будуть стриманими, а погода буде не спекотною навіть на півдні України.

Детальніше про прогноз погоди на літо в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.