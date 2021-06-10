Погода на вихідні в Україні (12 червня – 13 червень 2021)

Погода на вихідні в Україні передбачається з дощами та грозами.
У суботу, 12 червня, на всій території України синоптики прогнозують дощі з грозами.
Температура повітря вдень коливатиметься від +22°С до +27°С. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +10°С до +16°С.
Найтепліше буде на Закарпатті, у Луганській та у південних областях. Там температура коливатиметься від +25°С до +27°С.
У неділю, 13 червня, дощі продовжать заливати територію України. У західних регіонах стане дещо прохолодніше від +20°С до +24°С.
На решті території країни буде тепліше, але грози та дощі не припиняться.
Коли в Україні очікувати спекотну погоду?
Синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала розповіла, що до середини червня температурні показники на території України будуть стриманими, а погода буде не спекотною навіть на півдні України.
Детальніше про прогноз погоди на літо в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.