Погода на неделю в Украине с 14 до 18 июня 2021

В ближайшие дни погода в Украине порадует любителей летних дождей с грозами, а температура будет оставаться высокой в течение всей недели.

В понедельник, 14 июня, во всех областях пройдут дожди с грозами. Температура днем местами до +27°, а ночью — до +14°.

Жарче всего будет в восточных регионах, относительно прохладно будет на западе.

Во вторник, 15 июня, осадки ожидаются почти по всей территории Украины.

Обильные дожди пройдут во всех областях, кроме западных, столбик термометра поднимется до +26° днем и опустится до +14° ночью.

На юге, востоке и в центральных регионах ожидаются грозы с молнией, поэтому синоптики советуют избегать прогулок.

В среду, 16 июня, дождей с грозами могут ожидать жители всех регионов, кроме запада.

На территории Закарпатья, Волынской, Львовской, Ровенской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей температура днем составит до +26°, ночью — до +14°.

В четверг, 17 июня, солнечная погода без дождей ожидается не только на западе, но и в северных регионах.

Остальную территорию Украины накроют обильные летние дожди. Температура днем составит до +26°, ночью до +16°.

В пятницу, 18 июня, воздух прогреется местами до +30°, а холоднее всего ночью будет на Львовщине и Волыни.

Карта дождей будет аналогичной с предыдущим днем: грозы с молниями ожидаются на юге, в центре и на востоке.

Погода на морях Украины 2021

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что лето 2021 на море в Украине будет преимущественно нежарким, местами с обильными дождями.

Также он предоставил точные даты, когда на побережьях морей будут дожди.