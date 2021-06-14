Погода на тиждень в Україні з 14 до 18 червня 2021

Найближчими днями погода в Україні потішить любителів літніх дощів із грозами, а температура залишатиметься високою впродовж усього тижня.

У понеділок, 14 червня, в усіх областях пройдуть дощі з грозами. Температура вдень подекуди до +27°, а вночі – до +14°.

Найспекотніше буде в східних регіонах, відносно прохолодно буде на заході.

У вівторок, 15 червня, опади очікуються майже по всій території України.

Рясні дощі пройдуть у всіх областях, крім західних, стовпчик термометра підніметься до +26° вдень та опуститься до +14° вночі.

На півдні, сході та в центральних регіонах очікуються грози з блискавкою, тому синоптики радять уникати прогулянок.

У середу, 16 червня, дощі з грозами можуть очікувати мешканці всіх регіонів, окрім заходу.

На території Закарпаття, Волинської, Львівської, Рівненської, Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської та Хмельницької областей температура вдень становитиме до +26°, вночі до +14°.

У четвер, 17 червня, сонячна погода без дощів очікується не лише на заході, а й у північних регіонах.

Решту територій України накриють рясні літні дощі. Температура вдень становитиме до +26°, вночі – до +16°.

У п’ятницю, 18 червня, повітря прогріється подекуди до +30°, а найпрохолодніше вночі буде на Львівщині і Волині.

Карта дощів буде аналогічною з попереднім днем: грози з блискавками очікуються на півдні, в центрі та на сході.

Погода на морях України 2021

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV народний синоптик Леонід Горбань розповів, що літо 2021 на морі в Україні буде переважно неспекотним, подекуди з рясними дощами.

Також він надав точні дати, коли на узбережжях морів можна чекати на дощі.