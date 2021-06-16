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Факти / Україна
Марія Степанюк |

На Донбасі загинув військовий ЗСУ зі Львівщини – обставини встановлюють

оос, українські військові

На Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил загинув український військовий Роман Галуха.

Про це йдеться у повідомленні Рава-Руської міської територіальної громади у Facebook.

— Сьогодні у зоні проведення бойових дій (ООС) загинув равчанин Галуха Роман Андрійович, 1997 р. н. Висловлюємо щирі співчуття матері, сестрам та близьким у зв’язку з трагедією. Вічна пам’ять.

У громаді висловлюють співчуття матері, сестрам та близьким загиблого у зв’язку з трагедією.

У зоні ООС підірвалися двоє військових

15 червня у зоні Операції об’єднаних сил двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення через вибух невідомого пристрою.

Військових доставили до лікувального закладу, в якому їм надали всю необхідну медичну допомогу.

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