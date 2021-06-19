Рада національної безпеки та оборони України 18 червня 2021 року провела чергове засідання, під час якого ухвалила низку рішень.

Факти ICTV розповідають про підсумки засідання та що було ухвалено.

Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України

Під час засідання ухвалили Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України. Вона визначає основні напрями та завдання державної військово-промислової політики та є основою для підготовки державних програм, що стосуються ОПК України.

Що закладено в основу?

системи стандартизації;

системи уніфікації;

управління якістю продукції відповідно до стандартів НАТО.

Також вона передбачає утворення Агенції оборонних технологій для впровадження інноваційних проектів та розвитку критичних технологій.

Під грифом “таємно”

На порядку денному у другому пункті під пунктом “таємно” розглядали військове-технічне співробітництво України з окремими державами.

До кого застосували санкції?

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що було ухвалене рішення щодо продовження персональних санкцій щодо деяких фізичних та юридичних осіб, які було запроваджено рішенням РНБО України від 21 червня 2018 року і введено в дію указом президента України № 176.

— Враховуючи, що термін дії зазначених санкційних обмежень збігає 21 червня цього року, за пропозицією Кабінету міністрів України, НБУ та СБУ ухвалено рішення продовжити обмежувальні заходи щодо цих фізичних та юридичних осіб, – сказав Данілов.

Також РНБО ухвалила рішення щодо застосування персональних санкцій відносно 12 осіб, які перебувають у статусі підвищеного злочинного впливу.

Санкції проти розробників вірусу NotPetya

До санкційного списку потрапили ще чотири юридичні та шість фізичних осіб, яких пов’язують зі спецслужбами РФ. Вони причетні до розробки компонентів кібервірусу NotPetya.

Ці ж кіберзлочинці раніше були внесені до санкційних списків США і обвинувачуються правоохоронними органами США в межах кримінального процесу за причетність до скоєння вказаної кібератаки щодо США.

Повний пакет санкцій

Данілов повідомив про запровадження санкцій щодо російського бізнесмена Павла Фукса, а також українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Ще два імені підсанкційних осіб назвав президент України Володимир Зеленський. Йдеться про російських бізнесменів Сергія Чемезова та Михайла Шелкова.

Зеленський про рішення РНБО

Президент України у своєму Telegram-каналі визначив тезисно головні рішення за підсумками засідання РНБО.

Також Зеленський зазначив про анулювання низки ліцензій на видобуток титану та інших ресурсів. Їх повернули державі.

Підсумував засідання президент словами: Наводимо порядок! А також побажав усім гарних вихідних.