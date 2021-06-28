За ініціативою президента України Володимира Зеленського, завтра, 29 червня, Верховна Рада, окрім запланованого пленарного засідання, збереться ще й на позачергове.

Парламент збереться о 16.00.

До розгляду заплановано 7 законопроектів. Серед них – проект Закону України про критичну інфраструктуру (№5219), проект Закону про основи національного спротиву (№5557) та у зв‘язку з ухваленням цієї ініціативи – збільшення чисельності Збройних Сил України (№5558).

– Парламент планує розглянути законопроект про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (№3743), – повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на своїй сторінці в соціальній мережі.

На парламентарів чекає ще низка інших проектів законів про які Разумков не повідомив.

Сьогодні, 28 червня, відбулося урочисте засідання Верховної Ради. У засіданні взяли участь президент, голова Верховної Ради, Кабінет міністрів, члени Конституційного Суду України, голови обласних рад, представники Ради Церков та інші посадові особи, яким дає згоду на призначення та призначає ВР України.