Студенты старших курсов медицинских университетов и интерны примут участие в кампании по вакцинации населения. Их привлекут, чтобы снизить нагрузку на медицинских работников.

6 июля Всемирная организация здравоохранения начала тренинги для преподавателей медицинских университетов. На этой неделе планируется провести четыре двухдневные тренинги для 100 преподавателей.

С помощью них студенты смогут закрепить всю информацию о вакцинах, утвержденных в Украине, правила безопасной иммунизации, диагностику анафилаксии (аллергической реакции, — Ред.) и основы первой медицинской помощи.

Запрос ВОЗ по проведению тренингов направило Министерство здравоохранения Украины и Центр общественного здоровья.

— Врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов, которые вместе с ними будут проводить прививки, по крайней мере, в крупных центрах вакцинации, — комментирует министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам главы Минздрава, благодаря этому у врачей будет больше времени на свои основные обязанности, ведь другие болезни никуда не делись. Ляшко выразил надежду, что к сотрудничеству присоединятся все высшие медицинские учреждения.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. По состоянию на 6 июля 2 100 538 человек получили прививки первой дозой, двумя — более 898 тыс. человек.

В лист ожидания вакцинации записалось более 777 тыс. украинцев. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Источник: бюро ВОЗ в Украине