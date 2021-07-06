Студенти старших курсів медичних університетів та інтерни візьмуть участь у кампанії з вакцинації населення. Їх залучать, щоб знизити навантаження на медичних працівників.

6 липня Всесвітня організація охорони здоров’я розпочала тренінги для викладачів медичних університетів. Цього тижня планується провести чотири дводенні тренінги для 100 викладачів.

За допомогою них студенти зможуть закріпити всю інформацію про вакцини, затверджені в Україні, правила безпечної імунізації, діагностику анафілаксії (алергічної реакції, – Ред.) та основи першої медичної допомоги.

Запит до ВООЗ щодо проведення тренінгів надіслало Міністерство охорони здоров’я України та Центр громадського здоров’я.

– Лікарі потребують допомоги старших студентів-медиків та лікарів-інтернів, які разом із ними проводитимуть щеплення, принаймні, у великих центрах вакцинації, – коментує міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами очільника МОЗ, завдяки цьому у лікарів буде більше часу на свої основні обов’язки, адже інші хвороби нікуди не ділись. Ляшко висловив сподівання, що до співпраці долучаться усі вищі медичні заклади.

Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Станом на 6 липня 2 100 538 осіб отримали щеплення першою дозою, двома – понад 898 тис. осіб.

До листа очікування вакцинації записалося понад 777 тис. українців. Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: бюро ВООЗ в Україні