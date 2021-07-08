Незаконна приватизація земель: на Івано-Франківщині викрили схему

Державне бюро розслідувань викрило злочинну схему приватизації землі у Івано-Франківській області, через яку держава втратила понад 100 млн грн.

Злочинцями вдалося незаконно приватизувати понад 120 га української землі.

Слідство встановило, що посадовці Держгеокадастру вступили у змову з керівниками приватних проектних і протягом 2019-2021 років ухвалювали протизаконні рішення про виділення і приватизацію землі.

Йшлося про земельні ділянки біля таких населених пунктів: Бистриця, Поляниця, Микуличин, Хом’яківка, Стримба, Зелена та вздовж річки Бистриця Надвірнянська у Івано-Франківську.

На Івано-Франківщині незаконно приватизували заповідні землі / 2 фотографии

Шахраям вдалося обійти місцеву владу та суміжних користувачів, а під незаконну приватизацію потрапили заповідні землі.

Виділяли землю на підставних осіб, які переважно були учасниками АТО, а потім приватизовані ділянки використовували для власних потреб.

Під час обшуку було вилучено чернетки, техніку, електронні носії інформації, які підтверджують скоєння злочину.

Наразі триває підготовка оголошення фігурантам підозри, заплановані подальші експертизи та перевірки правоохоронців на причетність до злочину.