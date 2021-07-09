Гражданки Украины устроили обнаженную фотосессию в Черногории. Украинки фотографировались без одежды, сидя на асфальтированной дороге. Фотосессия проходила среди белого дня возле города Котор.

На видео, опубликованном в сети, видно, как ты обнаженные девушки лежат на асфальте, а четвертая поливает их водой из пожарного шланга. После этого трех украинок задержала полиция. Двум из них 21 год, а третей — 19.

Суд назначил девушкам штраф €450.

— В общественном месте, которое является частью региональной дороги Котор-Троица, они вели себя бесстыдно, раздевались и позировали на дороге, фотографируясь в течение десяти минут, — прокомментировала решение местная судья.

На инцидент также отреагировал консул Украины в Черногории Михаил Шматов. Дипломат заявил, что ожидает ноту протеста Министерства иностранных дел Черногории.

— Вот что значит активный туристический сезон, ни дня без новостей. Трех украинских девушек оштрафовали в Черногории за откровенную публичную фотосессию. Жду ноту от МИД Черногории с видео- и фото-доказательствами инцидента.

Похожая ситуация с украинскими девушками случилась в апреле. Тогда в Дубае задержали 12 девушек, которые устроили обнаженную фотосессию в отеле.

Украинок депортировали из ОАЭ — благодаря усилиям консульства они получили минимальное наказание.

Источник: Vijesti