Громадянки України влаштували оголену фотосесію у Чорногорії. Українки фотографувалися без одягу, сидячи на асфальтованій дорозі. Фотосесія відбувалася серед білого дня поблизу міста Котор.

На відео, опублікованому у мережі, видно, як ти оголені дівчата лежать на асфальті, а четверта поливає їх водою з пожежного шланга. Після цього трьох українок затримала поліція. Двом з них 21 рік, а третій – 19.

Суд призначив дівчатам штраф €450.

– У громадському місці, яке є частиною регіональної дороги Котор-Троїця, вони поводились безсоромно, роздягалися і позували на дорозі, фотографуючись протягом десяти хвилин, – прокоментувала рішення місцева суддя.

На інцидент також відреагував консул України в Чорногорії Михайло Шматов. Дипломат заявив, що очікує ноту протесту від Міністерства зовнішніх справ Чорногорії.

– От, що значить активний туристичний сезон, жодного дня без новин. Трьох українських дівчат оштрафували в Чорногорії за відверту публічну фотосесію. Чекаю ноту від МЗС Чорногорії з відео- та фото-доказами інциденту.

Схожа ситуація з українськими дівчатами трапилася у квітні. Тоді у Дубаї затримали 12 дівчат, які влаштували оголену фотосесію в готелі.

Українок депортували з ОАЕ – завдяки зусиллям консульства вони отримали мінімальне покарання.

Джерело: Vijesti