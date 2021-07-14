За последние сутки в районе проведения ООС на Донбассе погиб один украинский защитник, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает штаб ООС в ежедневном отчете.

13 июля было зафиксировано 13 нарушений режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований РФ.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил несовместимое с жизнью ранение.

В тот же день пятеро военных ВСУ получили ранения в результате вражеского обстрела, еще один боец ​​- боевую травму.

Сейчас всех травмированных военнослужащих доставили в медицинское учреждение, один находится в тяжелом состоянии.

14 июля обстрелы продолжились, утром один военный уже получил ранение, его состояние удовлетворительное, мужчину госпитализировали.

За двое суток российские наемники открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов 120-го калибра, стрелкового оружия и прочего.

Штаб ООС сообщает, что украинские военные открывали огонь в ответ.

Про обстрелы боевиков украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.

Фото: штаб ООС