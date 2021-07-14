За останню добу у районі проведення ООС на Донбасі загинув один український захисник, ще семеро дістали поранень різного ступеня важкості.
Про це повідомляє штаб ООС у щоденному звіті.
13 липня було зафіксовано 13 порушень режиму тиші з боку незаконних збройних формувань РФ.
Внаслідок обстрілу український військовослужбовець дістав несумісне з життям поранення.
Тієї ж доби п’ятеро військових ЗСУ зазнали поранень внаслідок ворожого обстрілу, ще один боєць – бойового травмування.
Наразі усіх травмованих військовослужбовців доправлено до медичного закладу, один перебуває у важкому стані.
14 липня обстріли продовжились, зранку один військовий вже дістав поранення, його стан задовільний, чоловіка шпиталізували.
За дві доби російські найманці відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів 120-го калібру, стрілецької зброї та іншого.
Штаб ООС повідомляє, що українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Про обстріли бойовиків українська сторона повідомила представників ОБСЄ.
Фото: штаб ООС