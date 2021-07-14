За останню добу у районі проведення ООС на Донбасі загинув один український захисник, ще семеро дістали поранень різного ступеня важкості.

Про це повідомляє штаб ООС у щоденному звіті.

13 липня було зафіксовано 13 порушень режиму тиші з боку незаконних збройних формувань РФ.

Внаслідок обстрілу український військовослужбовець дістав несумісне з життям поранення.

Тієї ж доби п’ятеро військових ЗСУ зазнали поранень внаслідок ворожого обстрілу, ще один боєць – бойового травмування.

Наразі усіх травмованих військовослужбовців доправлено до медичного закладу, один перебуває у важкому стані.

14 липня обстріли продовжились, зранку один військовий вже дістав поранення, його стан задовільний, чоловіка шпиталізували.

За дві доби російські найманці відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів 120-го калібру, стрілецької зброї та іншого.

Штаб ООС повідомляє, що українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про обстріли бойовиків українська сторона повідомила представників ОБСЄ.

Фото: штаб ООС