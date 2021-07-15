Погода в Україні в п’ятницю, 16 липня, буде спекотною, але місцями пройдуть дощі. Стовпчики термометрів покажуть до +35 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, на заході дощі пройдуть в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях. Вдень буде від +31 до +33 тепла, а вночі від +19 до +21 градусів.

У центрі та на півночі країни також буде спекотно. Вдень стовпчики термометрів покажуть +32 до +34 тепла, а вночі буде в межах +22 градусів. Очікуються дощі в Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях.

У південно-східних областях в денний час буде від +31 до +35 тепла, а вночі очікується від +19 до +23 градусів. Дощі пройдуть в Харківській, Луганській і Донецькій областях.

У Києві температура повітря вдень сягне +34 тепла, а вночі буде в межах +22 градусів. У столиці також очікується дощ.