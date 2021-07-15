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Факти / Україна
Максим Зайченко |

Дощі і спека до +35: погода в Україні на 16 липня

Дощі і спека до +35: погода в Україні на 16 липня

Погода в Україні в п’ятницю, 16 липня, буде спекотною, але місцями пройдуть дощі. Стовпчики термометрів покажуть до +35 градусів тепла. 

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. 

Так, на заході дощі пройдуть в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях. Вдень буде від +31 до +33 тепла, а вночі від +19 до +21 градусів. 

У центрі та на півночі країни також буде спекотно. Вдень стовпчики термометрів покажуть +32 до +34 тепла, а вночі буде в межах +22 градусів. Очікуються дощі в Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях. 

У південно-східних областях в денний час буде від +31 до +35 тепла, а вночі очікується від +19 до +23 градусів. Дощі пройдуть в Харківській, Луганській і Донецькій областях.

У Києві температура повітря вдень сягне +34 тепла, а вночі буде в межах +22 градусів. У столиці також очікується дощ.

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Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Depositphotos

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