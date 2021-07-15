На Донбасі загинув 19-річний танкіст із Дніпропетровщини

У середу, 14 липня, на Донбасі загинув танкіст з Дніпропетровщини Олександр Юрков. Його не стало у віці 19 років.

Про трагедію повідомили у Софіївському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Дніпропетровської області.

Хлопець 2002 року народження був жителем села Криничувате Софіївського району.

Солдат загинув учора в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Він був навідником танкового взводу танкової роти танкового батальйону військової частини А1302.

Доба на Донбасі

Учора окупанти 10 разів порушили режим тиші на Донбасі. Зокрема, біля Луганського та Золотого.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Також за добу ОБСЄ зафіксувала на сході України майже 500 порушень режиму тиші з боку бойовиків.

Джерело: Софіївський РТЦК та СП Дніпропетровської області