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Факты / Украина
Анастасія Рогожінська |

Такого не было 140 лет: Киев побил очередной температурный рекорд

Такого не было 140 лет: Киев побил очередной температурный рекорд

В течение недели погода в Киеве жаркая и сухая. Уже третья июльская ночь оказалась самой теплой в столице Украины за более 140 лет.

О температурном рекорде Киева сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Ночь с 15 на 16 июля оказалась рекордно жаркой.

— Минимальная температура до сих пор не опустилась ниже +24,4, что на 2,4°С теплее, чем это было в 2001 году, — говорится в сообщении.

По данным наблюдений метеостанции, ночь в столице оказалась самой теплой за 141 год.

По прогнозам синоптиков днем погода в Украине в пятницу будет жаркой, однако местами пройдут дожди. Температура достигнет отметки +35.

В Киеве температура воздуха днем достигнет +34 тепла, а ночью будет в пределах +22. Также ожидается незначительный дождь.

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Источник: Центральная геофизическая обсерватория

Фото: Dreamstime

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