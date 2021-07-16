Протягом тижня погода в Києві спекотна та суха. Уже третя липнева ніч виявилася найтеплішою у столиці України за понад 140 років.

Про температурний рекорд Києва повідомила Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

Ніч з 15 на 16 липня виявилася рекордно спекотною.

– Мінімальна температура досі не опустилася нижче +24,4, що на 2,4°С тепліше, ніж це було в 2001 році, – йдеться в повідомленні.

За даними спостережень метеостанції, ніч в столиці виявилася найтеплішою за 141 рік.

За прогнозами синоптиків вдень погода в Україні в п’ятницю буде спекотною, однак місцями пройдуть дощі. Температура сягатиме позначки +35.

У Києві температура повітря вдень сягне +34 тепла, а вночі буде в межах +22. Також очікується незначний дощ.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія