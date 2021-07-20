У найближчі роки хвилі спеки в Україні траплятимуться все частіше й частіше. У цьому запевняє завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

– Підвищення температури спостерігатиметься й надалі, і цей процес буде більш інтенсивним, – говорить Віра Балабух.

Продовжуватимуть в Україні фіксувати й рекорди, пов’язані з аномально високою температурою.

Причиною таких змін, наголошує метеоролог, є людська діяльність. Йдеться про кількість викидів парникових газів, яка постійно зростає.

– Парниковий ефект посилюється, і ми бачимо, що події розвиваються за найгіршим сценарієм кліматологів, – пояснює вона.

Температура повітря в Києві 16 липня перевищила рекорд 1931 року на 0,4° й становила 28,8°.

Ця цифра перевищила на 7,6° кліматичну норму для цього дня.

Станом на 15 липня в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили про 12 температурних рекордів у Києві з початку календарного літа.