Из-за климатических изменений: 2/3 территории Украины могут стать зоной рискованного земледелия

В будущем климатические изменения могут привести к тому, что две трети территории Украины станут зоной рискованного земледелия.

Такое предположение высказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко. По его словам, сельское хозяйство достаточно восприимчиво к климатическим изменениям. Поэтому уже сегодня в Украине климатические зоны земледелия сдвигаются на север на сотни километров.

— Мы видим, что температурный режим вырос более чем на 1°C за 10 лет. Это очень серьезно влияет на зону земледелия. Если говорить объективно, с такой динамикой, как сегодня, мы можем прийти к ситуации, когда 2/3 территории Украины станут зоной рискованного земледелия, — отметил министр.

Роман Лещенко добавил, что глобальное изменение климата несет очень большие угрозы для сельского хозяйства. Прежде всего они заключаются в снижении продуктивности производства, потере устойчивости экосистем и ухудшении качества жизни людей.

Поэтому, по мнению министра, необходимо переходить к более экономным средствам обработки земли с точки зрения технологий, а также увеличить долю органической продукции.