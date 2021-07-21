Через кліматичні зміни: 2/3 території України можуть стати зоною ризикованого землеробства

У майбутньому кліматичні зміни можуть призвести до того, що дві третини території України стануть зоною ризикованого землеробства.

Таке припущення висловив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко. За його словами, сільське господарство доволі вразливе до кліматичних змін. Тому вже сьогодні в Україні кліматичні зони землеробства зсуваються на північ на сотні кілометрів.

– Ми бачимо, що температурний режим зріс на понад на 1°C за 10 років. Це дуже серйозно впливає на зону землеробства. Якщо говорити об’єктивно, з такою динамікою, як сьогодні, ми можемо дійти до ситуації, коли 2/3 території України стануть зоною ризикованого землеробства, – зазначив міністр.

Роман Лещенко додав, що глобальна зміна клімату має дуже великі загрози для сільського господарства. Передусім вони полягають у зниженні продуктивності виробництва, втраті стійкості екосистем і погіршенні якості життя людей.

Тому, на думку міністра, необхідно переходити до більш ощадливих засобів обробітку ґрунту з точки зору технологій, а також збільшити частку органічної продукції.