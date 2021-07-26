Вступительная кампания 2021 в Украине подходит к концу. Вузы получили более миллиона заявок на бакалавриат.

В течение вступительной кампании зарегистрировано 195 тыс. 705 электронных кабинетов будущих студентов, претендующих на обучение на бакалавриате. Подано 1 млн 85 тыс. 679 заявлений.

— Завершился прием заявлений и документов для поступающих на степень бакалавра, сквозного магистра и магистра (на основе степени бакалавра). По данным государственного предприятия Инфоресурс, зарегистрировано 195 тыс. 705 электронных кабинетов поступают на бакалавриат, что на 2,5% больше, чем в 2020 году, — говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Подано 1 млн 85 тыс. 679 заявлений, что почти на 7% больше, чем в прошлом году.

Для поступления на магистратуру поступают создано 64 тыс. 873 электронных кабинета — это почти на 6% больше, чем в 2020 году, и представлены 166 тыс. 534 заявления — это почти на 7% больше, чем в прошлом году.

Самыми популярными университетами среди будущих бакалавров, поступающих на основе полного общего среднего образования, стали:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (53 777 поданных заявлений),

Львовский национальный университет имени Ивана Франко (47326)

Национальный технический университет Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (46235).

В топе специальностей бакалавриата по количеству поданных заявлений определились:

филология — 76371;

право — 67720;

компьютерные науки — 66123;

менеджмент — 62227;

педагогика — 44136;

инженерия программного обеспечения — 43 618;

журналистика — 43215;

психология — 39529;

экономика — 37464;

маркетинг — 36080.

Среди будущих магистров на основе степени бакалавра популярные высшие учебные заведения: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (11 483 поданы заявления), Национальный университет “Львовская политехника” (7738) и Национальный технический университет “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” (7061 ).

Наибольшее количество заявлений поступающих в магистратуру подали на такие специальности:

право — 23404;

менеджмент — 11701;

среднее образование — 9280;

филология — 8528;

компьютерные науки — 8511;

психология — 6373;

экономика — 5845;

финансы,

банковское дело и страхование — 5624;

общественное управление и администрирование — 4850;

компьютерная инженерия — 4058.

28 июля абитуриенты с высокими баллами получат право поступления на одну из пяти бюджетных конкурсных предложений с наивысшим приоритетом.

Поступающие будет время до 18:00 часа 2 августа для представления оригиналов документов в высшие учебные заведения, где они рекомендованы к зачислению. То есть будущим студентам дали всего три дня на то, чтобы подать оригиналы документов в вузы.