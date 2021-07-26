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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Самые популярные специальности украинских абитуриентов: вступительная кампания 2021 определила топ вузов

ЗНО, школярі, абітурієнти

Вступительная кампания 2021 в Украине подходит к концу. Вузы получили более миллиона заявок на бакалавриат.

В течение вступительной кампании зарегистрировано 195 тыс. 705 электронных кабинетов будущих студентов, претендующих на обучение на бакалавриате. Подано 1 млн 85 тыс. 679 заявлений.

— Завершился прием заявлений и документов для поступающих на степень бакалавра, сквозного магистра и магистра (на основе степени бакалавра). По данным государственного предприятия Инфоресурс, зарегистрировано 195 тыс. 705 электронных кабинетов поступают на бакалавриат, что на 2,5% больше, чем в 2020 году, — говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Подано 1 млн 85 тыс. 679 заявлений, что почти на 7% больше, чем в прошлом году.

Для поступления на магистратуру поступают создано 64 тыс. 873 электронных кабинета — это почти на 6% больше, чем в 2020 году, и представлены 166 тыс. 534 заявления — это почти на 7% больше, чем в прошлом году.

Самыми популярными университетами среди будущих бакалавров, поступающих на основе полного общего среднего образования, стали:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (53 777 поданных заявлений),
Львовский национальный университет имени Ивана Франко (47326)
Национальный технический университет Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (46235).

В топе специальностей бакалавриата по количеству поданных заявлений определились:

  • филология — 76371;
  • право — 67720;
  • компьютерные науки — 66123;
  • менеджмент — 62227;
  • педагогика — 44136;
  • инженерия программного обеспечения — 43 618;
  • журналистика — 43215;
  • психология — 39529;
  • экономика — 37464;
  • маркетинг — 36080.

Среди будущих магистров на основе степени бакалавра популярные высшие учебные заведения: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (11 483 поданы заявления), Национальный университет “Львовская политехника” (7738) и Национальный технический университет “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” (7061 ).

Наибольшее количество заявлений поступающих в магистратуру подали на такие специальности:

  • право — 23404;
  • менеджмент — 11701;
  • среднее образование — 9280;
  • филология — 8528;
  • компьютерные науки — 8511;
  • психология — 6373;
  • экономика — 5845;
  • финансы,
  • банковское дело и страхование — 5624;
  • общественное управление и администрирование — 4850;
  • компьютерная инженерия — 4058.

28 июля абитуриенты с высокими баллами получат право поступления на одну из пяти бюджетных конкурсных предложений с наивысшим приоритетом.

Поступающие будет время до 18:00 часа 2 августа для представления оригиналов документов в высшие учебные заведения, где они рекомендованы к зачислению. То есть будущим студентам дали всего три дня на то, чтобы подать оригиналы документов в вузы.

Источник: Минобразования

Фото: УНИАН

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