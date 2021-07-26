Вступительная кампания 2021 в Украине подходит к концу. Вузы получили более миллиона заявок на бакалавриат.
В течение вступительной кампании зарегистрировано 195 тыс. 705 электронных кабинетов будущих студентов, претендующих на обучение на бакалавриате. Подано 1 млн 85 тыс. 679 заявлений.
— Завершился прием заявлений и документов для поступающих на степень бакалавра, сквозного магистра и магистра (на основе степени бакалавра). По данным государственного предприятия Инфоресурс, зарегистрировано 195 тыс. 705 электронных кабинетов поступают на бакалавриат, что на 2,5% больше, чем в 2020 году, — говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.
Подано 1 млн 85 тыс. 679 заявлений, что почти на 7% больше, чем в прошлом году.
Для поступления на магистратуру поступают создано 64 тыс. 873 электронных кабинета — это почти на 6% больше, чем в 2020 году, и представлены 166 тыс. 534 заявления — это почти на 7% больше, чем в прошлом году.
Самыми популярными университетами среди будущих бакалавров, поступающих на основе полного общего среднего образования, стали:
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (53 777 поданных заявлений),
Львовский национальный университет имени Ивана Франко (47326)
Национальный технический университет Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (46235).
В топе специальностей бакалавриата по количеству поданных заявлений определились:
- филология — 76371;
- право — 67720;
- компьютерные науки — 66123;
- менеджмент — 62227;
- педагогика — 44136;
- инженерия программного обеспечения — 43 618;
- журналистика — 43215;
- психология — 39529;
- экономика — 37464;
- маркетинг — 36080.
Среди будущих магистров на основе степени бакалавра популярные высшие учебные заведения: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (11 483 поданы заявления), Национальный университет “Львовская политехника” (7738) и Национальный технический университет “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” (7061 ).
Наибольшее количество заявлений поступающих в магистратуру подали на такие специальности:
- право — 23404;
- менеджмент — 11701;
- среднее образование — 9280;
- филология — 8528;
- компьютерные науки — 8511;
- психология — 6373;
- экономика — 5845;
- финансы,
- банковское дело и страхование — 5624;
- общественное управление и администрирование — 4850;
- компьютерная инженерия — 4058.
28 июля абитуриенты с высокими баллами получат право поступления на одну из пяти бюджетных конкурсных предложений с наивысшим приоритетом.
Поступающие будет время до 18:00 часа 2 августа для представления оригиналов документов в высшие учебные заведения, где они рекомендованы к зачислению. То есть будущим студентам дали всего три дня на то, чтобы подать оригиналы документов в вузы.