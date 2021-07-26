Вступна кампанія 2021 в Україні добігає кінця. Виші отримали понад мільйон заявок на бакалаврат.

Впродовж вступної кампанії зареєстровано 195 тис. 705 електронних кабінетів майбутніх студентів, які претендують на навчання на бакалавраті. Подано 1 млн 85 тис. 679 заяв.

– Завершився прийом заяв та документів для вступників на ступінь бакалавра, наскрізного магістра і магістра (на основі ступеня бакалавра). За даними державного підприємства Інфоресурс, зареєстровано 195 тис. 705 електронних кабінетів надходять на бакалаврат, що на 2,5% більше, ніж у 2020 році, – йдеться в повідомленні прес-служби Міносвіти.

Подано 1 млн 85 тис. 679 заяв, що майже на 7% більше, ніж минулого року.

Для вступу на магістратуру створено 64 тис. 873 електронних кабінети – це майже на 6% більше, ніж у 2020 році, й подано 166 тис. 534 заяви – це майже на 7% більше, ніж минулого року.

Найпопулярнішими університетами серед майбутніх бакалаврів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, стали:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (53 777 поданих заяв),

Львівський національний університет імені Івана Франка (47 326),

Національний технічний університет Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (46 235).

У топі спеціальностей бакалаврату за кількістю поданих заяв визначилися:

філологія – 76 371;

право – 67 720;

комп’ютерні науки – 66 123;

менеджмент – 62 227;

педагогіка – 44 136;

інженерія програмного забезпечення – 43 618;

журналістика – 43 215;

психологія – 39 529;

економіка – 37 464;

маркетинг – 36 080.

Серед майбутніх магістрів на основі ступеня бакалавра популярні вищі навчальні заклади: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (11 483 подані заяви), Національний університет Львівська політехніка (7 738) та Національний технічний університет Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (7 061).

Найбільшу кількість заяв на вступ до магістратури подали на такі спеціальності:

право – 23 404;

менеджмент – 11 701;

середня освіта – 9 280;

філологія – 8 528;

комп’ютерні науки – 8 511;

психологія – 6 373;

економіка – 5 845;

фінанси;

банківська справа і страхування – 5 624;

громадське управління і адміністрування – 4 850;

комп’ютерна інженерія – 4 058.

28 липня абітурієнти з найвищими балами отримають право вступу на одну з п’яти бюджетних конкурсних пропозицій з найвищим пріоритетом.

Вступники матимуть час до 18:00 години 2 серпня для подання оригіналів документів до вищого навчального закладу, де вони рекомендовані до зарахування. Тобто майбутнім студентам дали лише три дні на те, щоб подати оригінали документів до вишів.