В Борисполе отменили рейсы в Италию от авиакомпании Ryanair — в чем причина

В международном аэропорту Борисполь отменили рейсы в Италию от авиакомпании Ryanair. Об этом свидетельствует табло аэропорта.

Самолет рейса FR 7849 должен был вылететь в 11.55 в итальянский Бергамо, однако его отменили. В 13.50 другой самолет должен был отправиться в Рим.

Согласно информации на сайте аэропорта, с рейсами в другие страны в Ryanair все в порядке. В то же время на рейсы в итальянский Милан от авиакомпаний МАУ и TAP Portugal продолжается регистрация.

В пресс-службе аэропорта Борисполь Фактам ICTV рассказали, что решение об отмене рейсов в Италию приняла авиакомпания Ryanair в связи с протестами в стране.

Пока связаться с представителями Ryanair нам не удалось.