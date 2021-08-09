Обсудят тему безопасности: Меркель прилетит в Украину для встречи с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель прибудет в Украину с официальным визитом 22 августа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Во время встречи с президентом Украины Ангела Меркель планирует обсудить двусторонние отношения между странами, а также сосредоточится на теме безопасности.

По предварительной информации, визит канцлера ФРГ в Украину будет однодневным, что не предусматривает участие Ангелы Меркель в саммите Крымская платформа.

Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель встретились в Берлине.

Меркель заверила, что Германия и в дальнейшем будет выступать за достижение мира в Украине. Но канцлер признала, что в Минских договоренностях не хватает прогресса.

Зеленский заявил, что запуск газопровода Северный поток-2 представляет потенциальную угрозу для безопасности в регионе. По его мнению, украинский маршрут транспортировки газа в Европу является действительно весомым сдерживающим фактором для РФ.

Канцлер в свою очередь заявила, что Украина должна остаться страной-транзитером газа и после запуска газопровода.