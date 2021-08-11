Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение заместителю городского головы Николаева Сергею Корневу в незаконном завладении близко 27 млн ​​грн.

Подозрение о завладении средствами во время реконструкционных работ на Соборной площади должностному лицу 11 августа вручили детективы НАБУ.

Кроме того, накануне подозрение сообщили первому заместителю директора одного из департаментов Николаевского горсовета и двум руководителям частных компаний.

Один из задержанных руководителей также является действующими депутатом Одесского городского совета.

Должностных лиц подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением по ч.5 ст.191 УК Украины.

Санкция статьи, согласно Кодексу, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.

Также осужденному запрещается в дальнейшем занимать определенные должности.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что общее количество подозреваемых по этому коррупционной схеме составляет восемь человек.

По данным следствия, в 2019 году заместитель мэра Корнев и первый заместитель одного из департаментов горсовета сговорились с шестью лицами и обеспечили победу в тендере на выполнение реконструкции ООО, которое выполнило работы по завышенной стоимости.

Задержание Корнева состоялось 10 августа, когда он пытался покинуть территорию страны на международном пункте пропуска Лужанка — Берегшурань.

Сам Корнев на личной странице в Facebook написал, что с 7 августа он в отпуске и планировал отдохнуть с семьей за границей, но был задержан НАБУ.

По словам чиновника, он сотрудничает со следствием и направляется в столицу для дачи показаний.

Сейчас досудебное расследование продолжается.