Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру заступнику міського голови Миколаєва Сергію Корнєву у незаконному заволодінні близко 27 млн грн.

Підозру про заволодіння коштами під час реконструкційних робіт на Соборній площі посадовцю 11 серпня вручили детективи НАБУ.

Крім того, напередодні підозру повідомили першому заступнику директора одного з департаментів Миколаївської міськради та двом керівникам приватних компаній.

Один з затриманих керівників є також чинними депутатом Одеської міської ради.

Посадовців підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за ч.5 ст.191 КК України.

Санкція статті, згідно з Кодексом, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до 12 років.

Також засудженому забороняється в подальшому обіймати певні посади.

Національне антикорупційне бюро повідомило, що загальна кількість підозрюваних у цій корупційній схемі становить вісім осіб.

За даними слідства, у 2019 році заступник мера Корнєв і перший заступник одного з департаментів міськради змовились із шістьма особами та забезпечили перемогу у тендері на виконання реконструкції ТОВ, яке виконало роботи за завищеною вартістю.

Затримання Корнєва відбулося 10 серпня, коли він намагався покинути територію країни на міжнародному пункту пропуску Лужанка – Берегшурань.

Сам Корнєв на особистій сторінці у Facebook написав, що з 7 серпня він у відпустці і планував відпочити з родиною за кордоном, але був затриманий НАБУ.

За словами посадовця, він співпрацює зі слідством і направляється до столиці для дачі показів.

Наразі досудове розслідування триває.