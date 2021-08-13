Боевики из незаконных вооруженных формирований на Донбассе размещают на оккупированной территории Донецкой области запрещенную тяжелую технику.

Об этом сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, беспилотник которой зафиксировал танки, гаубицы и боевые машины пехоты, в своем отчете.

Летательный аппарат ОБСЕ заметил три гаубицы и пятнадцать танков недалеко от населенного пункта Новоселовка Донецкой области.

Речь идет о самоходных гаубицах 122 калибра типа 2С1 Гвоздика, а также 10 танков Т-72, ​​два танка Т-64 и три танка неустановленного типа.

Данное вооружение и еще семь БМП оккупанты разместили с нарушением линии отвода войск.

Кроме этого СММ ОБСЕ сообщает о том, что пророссийские боевики вновь препятствовали их передвижению на одном из блокпостов Донецкой области.

Ситуация неподалеку Новоселовки обострилась не первый день.

11 августа стало известно, что в результате вражеского обстрела российских наемников погиб мирный житель этого села.

Умершему было 86 лет, сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По словам Кириленко, на место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.