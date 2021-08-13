Боевики из незаконных вооруженных формирований на Донбассе размещают на оккупированной территории Донецкой области запрещенную тяжелую технику.
Об этом сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, беспилотник которой зафиксировал танки, гаубицы и боевые машины пехоты, в своем отчете.
Летательный аппарат ОБСЕ заметил три гаубицы и пятнадцать танков недалеко от населенного пункта Новоселовка Донецкой области.
Речь идет о самоходных гаубицах 122 калибра типа 2С1 Гвоздика, а также 10 танков Т-72, два танка Т-64 и три танка неустановленного типа.
Данное вооружение и еще семь БМП оккупанты разместили с нарушением линии отвода войск.
Кроме этого СММ ОБСЕ сообщает о том, что пророссийские боевики вновь препятствовали их передвижению на одном из блокпостов Донецкой области.
Ситуация неподалеку Новоселовки обострилась не первый день.
11 августа стало известно, что в результате вражеского обстрела российских наемников погиб мирный житель этого села.
Умершему было 86 лет, сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
По словам Кириленко, на место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.