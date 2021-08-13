Бойовики з незаконних збройних формувань на Донбасі розміщують на окупованій території Донецької області заборонену важку техніку.

Про це повідомила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, безпілотник якої зафіксував танки, гаубиці та бойові машини піхоти, у своєму звіті.

Літальний апарат ОБСЄ помітив три гаубиці і п’ятнадцять танків неподалік населеного пункту Новоселівка на Донеччині.

Йдеться про самохідні гаубиці 122 калібру типу 2С1 Гвоздика, а також 10 танків Т-72, два танки Т-64 і три танки невстановленого типу.

Дане озброєння та ще сім БМП окупанти розмістили з порушенням лінії відведення військ.

Крім цього СММ ОБСЄ повідомляє про те, що проросійські бойовики знову перешкоджали їх пересуванню на одному з блокпостів Донецької області.

Ситуація неподалік Новоселівки загострилась не перший день.

11 серпня стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу російських найманців загинув мирний житель цього села.

Померлому було 86 років, повідомив Керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

За словами Кириленка, на місце виїхали правоохоронці для з’ясування усіх обставин.