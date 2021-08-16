Помер міський голова Кривого Рогу: що відомо про Костянтина Павлова

Сьогодні, 15 серпня, знайшли мертвим 48-річного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Факт смерті офіційно підтверджений поліцією. Тіло очільника міста знайшли у селі Вільне, на веранді його будинку. Поруч з ним лежала рушниця.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини його смерті.

Костянтин Павлов – досвід у політиці

Минулого року Павлов став кандидатом на посаду мера Кривого Рогу від партії ОПЗЖ.

У першому турі політик посів третє місце, його підтримало 9,15%. Однак, на його користь та за станом здоров’я зняв свою кандидатуру Юрій Вілкул, міський голова Кривого Рогу у 2010-2020 роках, якого у першому турі підтримали 44,96% виборців.

Завдяки цьому Павлов пройшов у другий тур виборів, в якому обігнав представника від партії Слуга народу Дмитра Шевчика.

У 2019 році Павлов балотувався до Верховної Ради 9 скликання за 31 округом – Кривий Ріг в якості самовисуванця та члена партії Опозиційний Блок. Але він не був обраний до парламенту.

У 2012-му Павлов був обраний народним депутатом 7 скликання за тим же округом від Партії регіонів як член партії, куди вступив у 2005 році.

Освіта мера Кривого Рогу

Очільник Кривого Рогу був економістом за освітою.

Він закінчив Міжрегіональну Академію Управління персоналом за спеціальністю економіка. Також він навчався у Відкритому Міжнародному університеті Великої Британії ЛІНК за фахом менеджмент організацій.

За начальною освітою Костянтин Павлов електрослюсар.

Факти з життя

Він народився 12 січня 1973 року в місті Кривий Ріг.

Павлов захоплювався спортом: важкою атлетикою, плаванням, східними єдиноборствами і парашутним спортом. Він скоїв 34 стрибка з парашутом.

Після технікуму Костянтин Павлов працював електрослюсарем 4-го розряду у Південному гірничо-збагачувального комбінаті, де налагоджував високовольтне обладнання.

У Костянтина Павлова залишилися дружина і син.

Декларація

На сайті Національного агентства з питань протидії корупції народний депутат (виборчий округ №31) Костянтин Павлов вказав інформацію про те, що є власником є земельної ділянки в селі Вольне.

Вартість цієї землі, згідно з документом, становить лише 15 265 грн.

Крім землі, у нардепа зареєстрований житловий будинок.

У подружжя нардепа є квартира в Кривому Розі.