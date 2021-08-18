Служба безопасности Украины сообщила, что Лисичанский городской суд Луганской области вынес приговор агенту ФСБ Российской Федерации за шпионаж.

Шпион получил восемь лет за свою деятельность против Украины.

Следователи СБУ выяснили, что злоумышленник по заданию российских спецслужб собирал информацию про новую украинскую разработку в оборонной отрасли — ракетный комплекс Нептун.

Для того, чтобы получить нужную информацию, шпион пытался подкупить и завербовать военнослужащих в одном из научно-исследовательских центров ВСУ.

Злоумышленника задержали контрразведчики СБУ при попытке передать секретную техническую документацию про Нептун.

Лисичанский городской суд Луганской области признал агента ФСБ виновным по ч. 1 ст. 111 о государственной измене Уголовного кодекса.

Задержали и разоблачили злоумышленника еще 6 мая 2020 года. Он оказался гражданином Украины и жителем Луганщины, которого завербовали российские спецслужбы.

28 июля этого года СБУ задержала еще одного агента российской военной разведки, который собирал секретную информацию о боеприпасах в Черкасской области.

Подробнее о задержании завербованного агента ФСБ читайте в материале Фактов ICTV.