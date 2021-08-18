Служба безпеки України повідомила, що Лисичанський міський суд Луганської області виніс вирок агенту ФСБ Російської Федерації за шпигунство.

Шпигун отримав вісім років за свою діяльність проти України.

Слідчі СБУ з’ясували, що зловмисник на завдання російських спецслужб збирав інформацію про новітню українську розробку в оборонній галузі – ракетний комплекс Нептун.

Для того, щоб отримати потрібну інформацію, шпигун намагався підкупити і завербувати військовослужбовців у одному з науково-дослідних центрів ЗСУ.

Зловмисника затримали контррозвідники Служби безпеки під час спроби передати таємну технічну документацію про Нептун.

Лисичанський міський суд Луганської області визнав агента ФСБ винним за ч. 1 ст. 111 про державну зраду Кримінального кодексу.

Затримали та викрили зловмисника іще 6 травня 2020 року. Він виявився громадянином України та жителем Луганщини, якого завербували російські спецслужби.

28 липня цього року СБУ затримала ще одного агента російської військової розвідки, який збирав таємну інформацію про боєприпаси у Черкаській області.

Детальніше про затримання завербованого агента ФСБ читайте в матеріалі Фактів ICTV.