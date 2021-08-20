Національний антарктичний науковий центр та установа Дослідження та інновації Великої Британії підписали акт про купівлю Україною криголаму James Clark Ross.

На початку осені судно під українським прапором прибуде до Одеси з Данії, де наразі перебуває.

– Для України придбання James Clark Ross відкриває цілий світ нових можливостей. Останні 20 років в України не було власного криголама для антарктичних досліджень, що значно обмежувало нашу роботу. Із цим судном Україна має амбіції проводити масштабні дослідження Південного океану і, за можливості, з часом розпочати дослідження в Арктиці, – пояснює директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

За його словами, James Clark Ross для антарктичного наукового центру має особливу цінність, адже саме він привіз першу українську антарктичну експедицію на колишню британську станцію Фарадей, яка 6 лютого 1996 року стала українською станцією Академік Вернадський.

Протягом останніх 30 років криголам James Clark Ross був світовою дослідницькою платформою для біологічних, океанографічних та геофізичних досліджень.

– Дослідницьким судном James Clark Ross захоплювалися всі, хто на ньому працював. Цей криголам дозволив науковцям з Великої Британії та інших країн зробити багато відкриттів, щоб краще зрозуміти світ, який швидко змінюється, – розповідає директор Британської антарктичної служби професор Дейм Джейн Френсіс.

Вона зізнається: британці сумуватимуть за цим судном, але радіють, що колеги-дослідники з України використовуватимуть його для проведення важливих наукових досліджень.

Україна придбала легендарний британський криголам James Clark Ross / 8 фотографий

Що відомо про криголам James Clark Ross

James Clark Ross збудувала компанія Swan Hunter Shipbuilders.

У церемонії урочистого спуску на воду в 1990 році взяла участь королева Великої Британії.

Судно взяло участь у першому міжнародному дослідженні щодо оцінки запасів криля в атлантичній частині Південного океану (отримані дані до цього часу використовуються в моделях оцінки криля).

На судні застосовувалися різноманітні технології відбору донних відкладів у таких місцях, де це раніше було неможливо.

Дослідження поверхні в Арктиці на James Clark Ross дало нові дані щодо масштабу та впливу зміни клімату на цей полярний регіон, де довкілля змінюється найшвидше на планеті.

Про власний криголам полярники 25-ї Української антарктичної експедиції попросили президента України Володимира Зеленського 6 лютого. Тоді глава держави зателефонував науковцями за допомогою відеозв’язку, щоб привітати з 25-річчям антарктичної станції Академік Вернадський.

7 липня Кабмін виділив кошти на придбання криголама для українських антарктичних експедицій.

Криголам, крім іншого, вирішить також логістичні проблеми на станції Академік Вернадський, оскільки поки що Україна фрахтує іноземні судна, щоб доставляти річні й сезонні експедиції, а також вантажі.

Зараз на станції Академік Вернадський працює вже 26-та Українська антарктична експедиція.

Джерело: Національний антарктичний науковий центр

Фото: British Antarctic Survey