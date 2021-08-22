Російсько-окупаційні війська сьогодні ввечері двічі обстріляли українські позиції з гранатометів і кулеметів, один військовослужбовець загинув.
Поблизу Луганського російські найманці обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
– З початку цієї доби зафіксовано три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації, – наголошується в повідомленні ООС.
Недалеко від Мар’їнки окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів.
На Луганщині зафіксований ворожий безпілотник Орлан-10. Він перетнув лінію розмежування.
В результаті ворожого обстрілу загинув один український військовий. Він отримав вогнепальне поранення несумісне з життям.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали у відповідь вогонь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Стало відомо ім’я нашого захисника, який загинув 19 серпня у зоні Операції об’єднаних сил. 41-річний солдат 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Василь Островський загинув від кулі снайпера поблизу Новоолександрівки.