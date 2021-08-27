После саммита Крымская платформа, который прошел 23 августа, Россия может прибегнуть к новым провокациям, в частности к давлению и террористическим действиям. Такое мнение высказал Эскендер Бариев — глава Крымскотатарского ресурсного центра и член Меджлиса крымскотатарского народа.

Эксперт предполагает, что в ответ на проведение Крымской платформы Россия будет пытаться организовывать провокации в странах, которые присоединились к инициативе. Бариев не исключает также возможность террористических актов.

— Я допускаю и то, что будут разные провокации в тех странах, которые поддержали. Они могут быть политические … могут быть и какие-то более экстремистские действия, а возможно, и террористические.

Эскендер Бариев отметил, что власти 46 стран, которые поддержали Крымскую платформу, стремятся восстановить международный правопорядок. Однако Украине стоит привлечь страны Азии и Ближнего Востока.

Крымская платформа — это международная дипломатическая инициатива Украины для возвращения оккупированного Крыма. 23 августа в Киеве прошел саммит Крымской платформы с участием 46 делегаций. Это, в частности, НАТО, Европейский Совет, Еврокомиссия, Германия, США, Великобритания, Канада, Франция, Испания, Португалия и другие.

По результатам встречи участники саммита подписали декларацию. После проведения саммита о нем написали ряд иностранных СМИ. По данным МИД Украины, в изданиях 50 стран вышло более 300 публикаций на эту тему. Также в столице открыли офис Крымской платформы.

Источник: Дом