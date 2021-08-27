Після саміту Кримська платформа, який пройшов 23 серпня, Росія може вдатися до нових провокацій, зокрема до тиску та терористичних дій. Таку думку висловив Ескендер Барієв – очільник Кримськотатарського Ресурсного Центру та член Меджлісу кримськотатарського народу.

Експерт припускає, що у відповідь на проведення Кримської платформи Росія намагатиметься організовувати провокації у країнах, які долучилися до ініціативи. Барієв не виключає також можливість терористичних актів.

– Я припускаю й те, що будуть різні провокації в тих країнах, які підтримали. Вони можуть бути політичні… можуть бути і якісь більш екстремістські дії, а можливо, й терористичні.

Ескендер Барієв наголосив, що влада 46 країн, яка підтримала Кримську платформу, прагне відновити міжнародний правопорядок. Однак Україні варто залучити країни Азії та Близького Сходу.

Кримська платформа – це міжнародна дипломатична ініціатива України для повернення окупованого Криму. 23 серпня у Києві пройшов саміт Кримської платформи за участі 46 делегацій. Це, зокрема, НАТО, Європейська Рада, Єврокомісія, Німеччина, США, Велика Британія, Канада, Франція, Іспанія, Португалія та інші.

За результатами зустрічі учасники саміту підписали декларацію. Після проведення саміту про нього написали низка іноземних ЗМІ. За даними МЗС України, у виданнях 50 країн вийшло понад 300 публікацій на цю тему. Також у столиці відкрили офіс Кримської платформи.

Джерело: Дом