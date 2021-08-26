Погода на 27 августа — прогноз погоды на завтра

Погода в пятницу, 27 августа, будет дождливой. Столбики термометров покажут до +29 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные украинского Гидрометцентра.

Жаркая температура — в восточных и южных областях.

Правда, на западе — в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях облачно. Днем от +20 до +22 тепла, а ночью от +9 до +11 градусов.

В центре будет теплее. Днем столбики термометров покажут +22 до +24 тепла, а ночью — в пределах 13 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют грозы.

В юго-восточных областях в дневное время будет от +27 до +28 тепла, а ночью ожидается от +13 до +16 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях пройдут дожди. А вот на всей остальной территории Украины будет сухо.

Погода в Киеве 27 августа

В Киеве — тепло и солнечно, до +21.

Завтра днем температура воздуха достигнет +23 тепла, а ночью будет в пределах 15 градусов.

Народные приметы 27 августа

В народе 27 августа чествуют Максима Исповедника — христианского монаха, философа и богослова, известного борьбой против ересей.

Издавна люди верили, что в этот день нужно начисто убрать в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не пристало осенняя гниль. Также в этот день следят за рябиной: если цветение позднее, можно ожидать долгой и теплой осени.