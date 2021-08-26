Погода на 27 серпня – прогноз погоди на завтра

Погода у п’ятницю, 27 серпня, буде дощовою. Стовпчики термометрів покажуть до +29 градусів тепла.

Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.

Найжаркіша температура – в східних і південних областях.

Правда, на заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях буде хмарно. Вдень від +20 до +22 тепла, а вночі від +9 до +11 градусів.

У центрі буде тепліше. Вдень стовпчики термометрів покажуть +22 до +24 тепла, а вночі – у межах +13 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують грози.

У південно-східних областях у денний час буде від +27 до +28 тепла, а вночі очікується від +13 до +16 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях пройдуть дощі. А ось на усій іншій території України буде сухо.

Погода у Києві 27 серпня

У Києві – тепло і сонячно, до +21.

Завтра вдень температура повітря сягне +23 тепла, а вночі буде в межах +15 градусів.

Народні прикмети 27 серпня

У народі 27 серпня вшановують Максима Сповідника – християнського ченця, філософа і богослова, відомого боротьбою проти єресей.

Здавна люди вірили, що цього дня потрібно начисто прибрати в сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не пристала осіння гниль. Також цього дня стежать за горобиною: якщо цвітіння пізнє, можна очікувати довгої і теплої осені.