Погода в Украине в субботу, 28 августа, будет дождливой на западе, в Житомирской и Винницкой областях. В остальных регионах ожидается переменная облачность.

Столбики термометров покажут до +31 тепла, свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, на западе в дневное время ожидается от +18 до +22 тепла, а ночью от +10 до градусов.

В центральных и северных областях днем ожидается от +21 до +28 тепла, а в ночное время от +12 до +15 градусов.

На юго-востоке страны температура воздуха днем будет от +25 до +31 градуса, а ночью от +14 до +20 градусов.

В Киеве будет без дождей. Днем столбики термометров покажут от +24 до +26 тепла, а ночь от +13 до +15 градусов.

Погода на 1 сентября

В День знаний в Украине будет относительно теплой. Осадков в этот день не предвидится.

В целом температура воздуха составит +18 градусов, а в последующие дни температура воздуха местами поднимется до +26 градусов, сообщил народный синоптик Леонид Горбань.

Также синоптик прогнозирует, что первые заморозки украинцев ожидают уже в конце второго месяца осени. А в ноябре начнутся морозы и, возможно, даже выпадет снег.