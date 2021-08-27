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Факти / Україна
Максим Зайченко |

Дощі на заході та до +31 тепла: погода в Україні на 28 серпня

Дощі на заході та до +31 тепла: погода в Україні на 28 серпня

Погода в Україні в суботу, 28 серпня, буде дощовою на заході, у Житомирській і Вінницькій областях. В інших регіонах очікується мінлива хмарність. 

Стовпчики термометрів покажуть до +31 тепла, свідчать дані Українського гідрометцентру. 

Так, на заході в денний час очікується від +18 до +22 тепла, а вночі від +10 до градусів. 

У центральних і північних областях вдень очікується від +21 до +28 тепла, а в нічний час від +12 до +15 градусів. 

На південному сході країни температура повітря вдень буде від +25 до +31 градуса, а вночі від +14 до +20 градусів. 

У Києві буде без дощів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +24 до +26 тепла, а ніч від +13 до +15 градусів. 

Погода на 1 вересня 

У День знань в Україні буде відносно теплою. Опадів в цей день не передбачається.

В цілому температура повітря складе + 18 градусів, у в наступні дні температура повітря місцями підніметься до +26 градусів, повідомив народний синоптик Леонід Горбань.

Також синоптик прогнозує, що перші заморозки на українців чекають вже в кінці другого місяця осені. А в листопаді почнуться морози та, можливо, навіть випаде сніг.

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