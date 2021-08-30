Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Абрамова Юлія |

На официальном сайте Украины запустили арабскую языковую версию

Дмитро Кулеба

Министерство иностранных дел запустило арабскую языковую версию на официальном сайте Украины.

Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в МИД работают над закреплением туристического успеха 2021 года.

— Мы запустили пятую языковую версию на официальном сайте Украины — арабскую: https://ukraine.ua/ar. Продвижение положительного имиджа Украины в мире — один из приоритетов Стратегии внешней политики Украины, — написал он.

Теперь у сайта есть пять версий: англоязычная, немецкоязычная, франкоязычная, испаноязычная и арабская.

Читайте
Это крупное поражение России - Кулеба об успехе Крымской платформы

Ранее глава Министерства иностранных дел сообщил, что в Афганистане до 90 граждан Украины ожидают эвакуации. Речь идет об украинцах и членах их семей, то есть это могут быть украинские женщины со своими афганскими мужьями и детьми или же наоборот.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка