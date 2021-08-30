На официальном сайте Украины запустили арабскую языковую версию

Министерство иностранных дел запустило арабскую языковую версию на официальном сайте Украины.

Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в МИД работают над закреплением туристического успеха 2021 года.

— Мы запустили пятую языковую версию на официальном сайте Украины — арабскую: https://ukraine.ua/ar. Продвижение положительного имиджа Украины в мире — один из приоритетов Стратегии внешней политики Украины, — написал он.

Теперь у сайта есть пять версий: англоязычная, немецкоязычная, франкоязычная, испаноязычная и арабская.

Ми запустили п’яту мовну версію на офіційному сайті України, арабську: https://t.co/nyJannUgKU Просування позитивного іміджу України в світі — один з пріоритетів Стратегії зовнішньої політики України. Працюємо над закріпленням туристичного успіху 2021 року ???? — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 30, 2021

Ранее глава Министерства иностранных дел сообщил, что в Афганистане до 90 граждан Украины ожидают эвакуации. Речь идет об украинцах и членах их семей, то есть это могут быть украинские женщины со своими афганскими мужьями и детьми или же наоборот.