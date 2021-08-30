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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

На офіційному сайті України запустили арабську мовну версію

Дмитро Кулеба

Міністерство закордонних справ запустило арабську мовну версію на офіційному сайті України.

Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, у МЗС працюють над закріпленням туристичного успіху 2021 року.

– Ми запустили п’яту мовну версію на офіційному сайті України, арабську: https://ukraine.ua/ar. Просування позитивного іміджу України в світі — один із пріоритетів Стратегії зовнішньої політики України, – написав він.

Тепер сайт має п’ять версій: англомовну, німецькомовну, французькомовну, іспаномовну і арабську.

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Наразі очільник Міністерства закордонних справ повідомив що в Афганістані до 90 громадян України очікують на евакуацію. Йдеться про українців і членів їхніх родин, тобто це можуть бути українські жінки зі своїми афганськими чоловіками та дітьми або ж навпаки.

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