На офіційному сайті України запустили арабську мовну версію

Міністерство закордонних справ запустило арабську мовну версію на офіційному сайті України.
Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, у МЗС працюють над закріпленням туристичного успіху 2021 року.
– Ми запустили п’яту мовну версію на офіційному сайті України, арабську: https://ukraine.ua/ar. Просування позитивного іміджу України в світі — один із пріоритетів Стратегії зовнішньої політики України, – написав він.
Тепер сайт має п’ять версій: англомовну, німецькомовну, французькомовну, іспаномовну і арабську.
Ми запустили п’яту мовну версію на офіційному сайті України, арабську: https://t.co/nyJannUgKU
Просування позитивного іміджу України в світі — один із пріоритетів Стратегії зовнішньої політики України.
Працюємо над закріпленням туристичного успіху 2021 року ????
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 30, 2021
Наразі очільник Міністерства закордонних справ повідомив що в Афганістані до 90 громадян України очікують на евакуацію. Йдеться про українців і членів їхніх родин, тобто це можуть бути українські жінки зі своїми афганськими чоловіками та дітьми або ж навпаки.